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Российская делегация покинула Эр-Рияд после переговоров с США

Делегация России, участвовавшая в переговорах с США в Эр-Рияде, покинула столицу Саудовской Аравии. В переговорах с российской стороны участвовали глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Экономические вопросы с американской стороной обсуждал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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Встреча делегаций США и России продлились примерно 4,5 часа с учетом перерывов. Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. Стороны назвали встречу успешной и продуктивной.

Среди основных договоренностей, которых удалось достичь на переговорах, — формирование переговорной группы для урегулирования российско-украинского конфликта; восстановление штата посольств в Москве и Вашингтоне; работа над встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа; создание механизма для консультаций России и США по устранению «раздражителей» в отношениях стран.

дипломатия
переговоры