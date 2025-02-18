Российская делегация покинула Эр-Рияд после переговоров с США

Встреча делегаций США и России продлились примерно 4,5 часа с учетом перерывов. Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. Стороны назвали встречу успешной и продуктивной.
Среди основных договоренностей, которых удалось достичь на переговорах, — формирование переговорной группы для урегулирования российско-украинского конфликта; восстановление штата посольств в Москве и Вашингтоне; работа над встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа; создание механизма для консультаций России и США по устранению «раздражителей» в отношениях стран.