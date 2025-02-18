Российская делегация покинула Эр-Рияд после переговоров с США

Среди основных договоренностей, которых удалось достичь на переговорах, — формирование переговорной группы для урегулирования российско-украинского конфликта; восстановление штата посольств в Москве и Вашингтоне; работа над встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа; создание механизма для консультаций России и США по устранению «раздражителей» в отношениях стран.