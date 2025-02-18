Радий Хабиров рассказал молодёжи о зубрах и лошадях

— История с зубрами родилась примерно три года назад. Мы подошли к ней предметно и обоснованно. В этом деле очень много нюансов. Наша задача — создать в республике самовоспроизводящее стадо. Это минимум несколько сотен особей. Сейчас нужно завезти несколько особей из различных стад. В планах также — создать новые туристические маршруты, чтобы люди могли наблюдать за этими животными. Это украсит нашу республику, — ответил Радий Хабиров. — Что же касается коневодства. В 2023 году Роспатент присвоил Башкортостану исключительное право на наименование «Башкирская лошадь». Здесь мы «качаем» две темы. Это фестиваль «Башҡорт аты» в Баймаке, который направлен на сохранение породы, развитие спортивного коневодства. Вторая тема — формирование Евразийского музея кочевых цивилизаций, визит-центр которого мы уже открыли в Чишмах. Рядом с ним мы построим Центр башкирской лошади и ловчих птиц, — рассказал Глава Башкирии.