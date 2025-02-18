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Главные заявления по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде

В Саудовской Аравии завершились первые за последние годы масштабные переговоры России и США. Встреча, продлившаяся более 4 часов, проходила в одном из дворцов королевской семьи. Со стороны России в ней приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. США представляли госсекретарь Марк Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
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Редакция Новостей Mail собрала главные заявления сторон по итогам встречи.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что разговор по всем вопросам получился серьезный, добавив, что еще сложно говорить о сближении США и России. Но эта тема, по его словам, была затронута. Также он отметил, что диалог по Украине будет продолжен, а решение, когда именно он состоится, примет президент России.

Глава МИД России Сергей Лавров перечислил основные договоренности, достигнутые на встрече в Эр-Рияде.

В их числе: обоюдное назначение послов и снятие препон в работе дипмиссий государств, выбор представителей стран для переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Консультации между странами начнутся после выбора переговорщиков. Лавров отметил, что взаимодействие будет продолжено.

Далеко не все обсудили, что нас разделяет, но мы ощутили полную решимость американских коллег продвигать движение вперед активным образом. И мы будем этим заниматься.

Сергей Лавров
глава МИД России

В Госдепе США заявили, что переговоры — это важное продвижение вперед по завершению конфликта на Украине. Но одной встречи для установления прочного мира недостаточно.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц подтвердил информацию, что Трамп хочет скорейшего проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине с обсуждением территориальных вопросов территорий и гарантий безопасности.

О возможном участии в этом процессе Евросоюза рассказал госсекретарь США Марко Рубио. Он считает, что будущее переговоров станет понятным уже в ближайшие недели.

Общий итог подвел встречи подвел спецпосланник США Стив Уиткофф. Он рассказал, что переговоры в Саудовской Аравии были «позитивными и конструктивными», нацеленными на поиск решений.