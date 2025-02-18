Главные заявления по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что разговор по всем вопросам получился серьезный, добавив, что еще сложно говорить о сближении США и России. Но эта тема, по его словам, была затронута. Также он отметил, что диалог по Украине будет продолжен, а решение, когда именно он состоится, примет президент России.