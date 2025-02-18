Ушаков сообщил о назначении США Келлога членом переговорной группы по Украине

«По Украине условились, что у них уже назначен посланник, господин Келлог. Но он будет вести контакты с украинцами и европейцами, а для нашего российско-американского трека будет выделен специальный человек или группа специальных представителей», — сказал он.
Ушаков добавил, что президент России Владимир Путин также назначит представителей для контактов с Вашингтоном.
По словам помощника российского лидера, в Эр-Рияде делегация РФ обозначила принципиальные позиции Москвы по вопросу мирного урегулирования. США, в свою очередь, бегло обозначили собственный подход к конфликту на Украине.
«Мы (Россия и США. — Ред.) условились о том, что будет создана специальная группа, которая плотно, фундаментально займется обсуждения всех нюансов этой (украинской. — Ред.) проблемы», — резюмировал Ушаков.
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