Что пишут зарубежные СМИ о переговорах России и США в Саудовской Аравии

Официальные делегации России и США завершили первые за несколько лет переговоры, которые в общей сложности длились четыре с половиной часа. Предлагаем узнать, что пишут зарубежные СМИ о переговорах в Эр-Рияде.

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Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

CNN

Саудовская Аравия принимает у себя высокопоставленных американских и российских чиновников, которые обсуждают важные вопросы сближения.

Это подчеркивает стремление королевства стать глобальным игроком, способным успешно выступать посредником в международных конфликтах, а также усилить влияние Эр-Рияда на будущих переговорах о судьбе послевоенного сектора Газа.

The Economic Times

Жесткие и настороженные: США и Россия столкнулись лицом к лицу на переговорах в Саудовской Аравии.

Официальные, напряженные и пропитанные недоверием долгожданные переговоры между США и Россией, которые состоялись во вторник в Саудовской Аравии, имели все признаки крупного дипломатического противостояния. Но обстановка была поразительной.

The New York Times

США и Россия стремятся к партнерству в условиях головокружительного сдвига в отношениях.

В Эр-Рияде стороны сосредоточились на поиске пути к нормализации отношений в ходе самых масштабных переговоров между двумя странами более чем за три года.

Associated Press

Россия и США договорились начать работу по прекращению конфликта на Украине и улучшению своих дипломатических и экономических связей в ходе переговоров, которые отразили чрезвычайный поворот во внешней политике США при президенте Трампе.

На встрече не присутствовал ни один чиновник из Украины, которая медленно, но верно сдает позиции перед лицом все более многочисленных российских войск.

Le Monde

Сверхдержавы встретились во вторник в Саудовской Аравии без участия Киева или ЕС.

В Европе опасаются, что Вашингтон перепишет систему безопасности континента в рамках соглашения между сверхдержавами в стиле холодной войны.

Reuters

США и Россия во вторник общались в Эр-Рияде, пока Киев и его европейские союзники с тревогой наблюдали за происходящим со стороны. Они обеспокоены тем, что Трамп может заключить поспешную сделку с Путиным, которая игнорирует интересы безопасности.

Bloomberg

Владимир Зеленский оказался обделен вниманием, пока США обсуждают судьбу Украины с Россией.

Он собирает обрывки информации из вторых рук, пока официальные делегации США и России обсуждают будущее его страны.

Al Arabiya

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник встретился с Владимиром Зеленским в Анкаре: Киев стремится укрепить свою позицию в ответ на российско-американские переговоры в Саудовской Аравии.

BBC

Зеленский на пресс-конференции в Анкаре раскритиковал встречу делегаций США и России в Эр-Рияде из-за того, что они пытаются решить судьбу Украины без Украины.

Guardian

Невольно возникает вопрос, что чувствуют украинские и европейские чиновники, читая о планах по «устранению раздражителей» в отношениях между США и Россией.

Можно предположить, что они вряд ли будут довольны такой постановкой вопроса.

NBC News

США и Россия договорились о восстановлении штата посольств, что ознаменовало изменение американской политики в отношении Москвы, усилило опасения в Киеве и укрепило надежды Кремля на возвращение в международный мейнстрим.

South China Morning Post