Что пишут зарубежные СМИ о переговорах России и США в Саудовской Аравии

CNN
Это подчеркивает стремление королевства стать глобальным игроком, способным успешно выступать посредником в международных конфликтах, а также усилить влияние Эр-Рияда на будущих переговорах о судьбе послевоенного сектора Газа.
The Economic Times
Официальные, напряженные и пропитанные недоверием долгожданные переговоры между США и Россией, которые состоялись во вторник в Саудовской Аравии, имели все признаки крупного дипломатического противостояния. Но обстановка была поразительной.
The New York Times
В Эр-Рияде стороны сосредоточились на поиске пути к нормализации отношений в ходе самых масштабных переговоров между двумя странами более чем за три года.
Associated Press
Россия и США договорились начать работу по прекращению конфликта на Украине и улучшению своих дипломатических и экономических связей в ходе переговоров, которые отразили чрезвычайный поворот во внешней политике США при президенте Трампе.
Le Monde
Сверхдержавы встретились во вторник в Саудовской Аравии без участия Киева или ЕС.
Reuters
США и Россия во вторник общались в Эр-Рияде, пока Киев и его европейские союзники с тревогой наблюдали за происходящим со стороны. Они обеспокоены тем, что Трамп может заключить поспешную сделку с Путиным, которая игнорирует интересы безопасности.
Bloomberg
Владимир Зеленский оказался обделен вниманием, пока США обсуждают судьбу Украины с Россией.
Al Arabiya
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник встретился с Владимиром Зеленским в Анкаре: Киев стремится укрепить свою позицию в ответ на российско-американские переговоры в Саудовской Аравии.
BBC
Зеленский на пресс-конференции в Анкаре раскритиковал встречу делегаций США и России в Эр-Рияде из-за того, что они пытаются решить судьбу Украины без Украины.
Guardian
Можно предположить, что они вряд ли будут довольны такой постановкой вопроса.
NBC News
США и Россия договорились о восстановлении штата посольств, что ознаменовало изменение американской политики в отношении Москвы, усилило опасения в Киеве и укрепило надежды Кремля на возвращение в международный мейнстрим.
South China Morning Post
И Россия, и США расценили состоявшуюся во вторник встречу как начало потенциально длительного процесса и очень осторожно подошли к оценке перспектив прорыва.