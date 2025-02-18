Радий Хабиров рассказал молодым специалистам АПК о развитии экотуризма

— Экологическая повестка — это очень здорово. Сейчас молодёжь заботит состояние нашей окружающей среды, сохранение памятников природы. Это радует, — отметил Радий Хабиров. — В республике начали появляться экофермы. Туристы любят приезжать в такие места. Там и природа красивая, и питание правильное. В республике увеличилось и число глэмпингов, которые возвели в красивых местах. Мы готовы помогать таким предпринимателям — субсидия составляет половину стоимости проекта. Кстати, в апреле я запланировал провести встречу с владельцами глэмпингов.
Также молодых людей волновала тема борьбы со злоупотреблением алкоголем в деревнях республики. Радий Хабиров подчеркнул важность решения этого вопроса для благополучия всего населения региона.
— Средняя продолжительность жизни мужчин у нас ниже, чем у женщин. Почему такая разница? В том числе из-за алкоголя. Мы начали с этим бороться, например, объявили конкурс «Трезвое село». Люди сами проявляют инициативу чтобы по итогам отбора получить средства на развитие своих деревень, — сказал Радий Хабиров.