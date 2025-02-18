Радий Хабиров рассказал молодым специалистам АПК о развитии экотуризма

— Средняя продолжительность жизни мужчин у нас ниже, чем у женщин. Почему такая разница? В том числе из-за алкоголя. Мы начали с этим бороться, например, объявили конкурс «Трезвое село». Люди сами проявляют инициативу чтобы по итогам отбора получить средства на развитие своих деревень, — сказал Радий Хабиров.