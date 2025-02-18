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Радий Хабиров рассказал молодым специалистам АПК о развитии экотуризма

Ещё одна тема, которую участники регионального форума сельской молодежи «Команда будущего» затронули на встрече с Радием Хабировым — развитие экологического туризма и создание экоферм в республике.

Источник: Башинформ

— Экологическая повестка — это очень здорово. Сейчас молодёжь заботит состояние нашей окружающей среды, сохранение памятников природы. Это радует, — отметил Радий Хабиров. — В республике начали появляться экофермы. Туристы любят приезжать в такие места. Там и природа красивая, и питание правильное. В республике увеличилось и число глэмпингов, которые возвели в красивых местах. Мы готовы помогать таким предпринимателям — субсидия составляет половину стоимости проекта. Кстати, в апреле я запланировал провести встречу с владельцами глэмпингов.

Также молодых людей волновала тема борьбы со злоупотреблением алкоголем в деревнях республики. Радий Хабиров подчеркнул важность решения этого вопроса для благополучия всего населения региона.

— Средняя продолжительность жизни мужчин у нас ниже, чем у женщин. Почему такая разница? В том числе из-за алкоголя. Мы начали с этим бороться, например, объявили конкурс «Трезвое село». Люди сами проявляют инициативу чтобы по итогам отбора получить средства на развитие своих деревень, — сказал Радий Хабиров.

экономика
экология
туризм и отдых