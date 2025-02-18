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Приднестровью необходим понятный механизм получения энергоресурсов — Игнатьев

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Механизм, который позволил запустить поставки газа в Приднестровье, реализуется за счет российской кредитно-финансовой поддержки заявил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.

Источник: Sputnik.md

Механизм стал возможен благодаря российской кредитно-финансовой поддержке. Мы очень признательны российской стороне… Благодаря этой поддержке у нас в домах есть свет, есть электричество, есть тепло.

сказал в интервью телеканалу «Россия-24»

Игнатьев добавил, что в запуске механизма поставок активно участвовали представители всех сторон.

Механизм фактически стал спасительным для Приднестровья. Здесь были и молдавские специалисты, конечно же, приднестровские эксперты, была и украинская сторона. Механизм работает достаточно слажено.

отметил он

По словам Игнатьева, поступающего топлива достаточно для обеспечения нужд населения, организаций социальной и образовательной сфер, включая выработку тепла и электроэнергии для этих потребителей. В то же время для работы промышленных предприятий требуются дополнительные объемы.

При этом Игнатьев подчеркнул важность для Приднестровья стабильного и длительного характера газоснабжения.

Приднестровью необходим предсказуемый, понятный механизм и перспективы в части получения энергоресурсов. Поэтому мы нацелены, и наши участники этого комплексного диалога, и технические эксперты на то, чтобы этот механизм работал стабильно, предсказуемо и пролонгированно.

подчеркнул дипломат

Ранее власти Приднестровья отказались от предложенного Евросоюзом механизма помощи в закупках газа, для реализации которого нужно было выполнить ряд условий. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение разрешить транзит газа с границы с Республикой Молдова в Приднестровский регион на основании контракта, заключенного «Молдовагазом» с европейским трейдером, с предоплатой. Европейский трейдер будет поставлять три миллиона кубометров природного газа в сутки в течение 16 дней начиная с 14 февраля.

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