Патриотизм и духовность. Смольный решил, как будет развивать Кронштадт до 2030 года

Патриотическое воспитание может быть организовано на базе фортов и других оборонительных сооружений. «Возможен также процесс системного превращения г. Кронштадта в центр патриотического воспитания Российской Федерации», — отмечается в программе. Также Кронштадт «обладает уникальным потенциалом» для морского и военно-морского туризма и может развиваться как духовный центр, развивая наследие Иоанна Кронштадтского.
Сейчас Кронштадтский район является «спальным» и отстающим в плане социально-экономического развития. Промышленность слабо развита и не оказывает существенного влияния на поступления в бюджет и на рынок труда. Но поскольку до недавнего времени Кронштадт был режимным военным объектом, он хорошо сохранился как целостный ансамбль. «Фактически город в первозданном виде перешел из XIX века в XXI век, сохранилась уникальная застройка», — говорится в программе.
Повысить туристическую привлекательность позволит строительство новой инфраструктуры. Также необходимы новые транспортные решения, связанные со съездом с КАД и въездом в Кронштадт.
Согласно программе, к 2030 году остров Котлин будут посещать 2 850 000 человек ежегодно. Планируется, что к этому времени все объекты Минобороны, переданные в собственность Петербургу, будут вовлечены в хозяйственный оборот. Чтобы привлечь бизнес, планируется создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.