Патриотизм и духовность. Смольный решил, как будет развивать Кронштадт до 2030 года

Сейчас Кронштадтский район является «спальным» и отстающим в плане социально-экономического развития. Промышленность слабо развита и не оказывает существенного влияния на поступления в бюджет и на рынок труда. Но поскольку до недавнего времени Кронштадт был режимным военным объектом, он хорошо сохранился как целостный ансамбль. «Фактически город в первозданном виде перешел из XIX века в XXI век, сохранилась уникальная застройка», — говорится в программе.