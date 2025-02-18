Лавров и наследный принц Саудовской Аравии обсудили развитие отношений

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили реализацию договоренностей между Россией и Саудовской Аравией по всестороннему развитию отношений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам российско-американских консультаций в Эр-Рияде.
«В ходе пребывания в Эр-Рияде Сергей Лавров и Юрий Ушаков были приняты наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом и выразили признательность за прекрасную организацию российско-американских переговоров. Обсуждены вопросы реализации договоренностей президента России Владимира Путина и наследного принца Мухаммеда Бен Сальмана по всестороннему развитию двусторонних отношений», — указали в министерстве.
18 февраля российская и американская делегации провели в Эр-Рияде переговоры, которые продлились около 4,5 часа. Россию на встрече представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США на переговорах в Саудовской Аравии присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.