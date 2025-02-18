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Последние зарубежные новости за 18 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 18 февраля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

CNN раскрыл, что ждет Украину во время мирных переговоров

Источник: ТАСС

Украине предстоит участвовать в мирных переговорах, следуя правилам России, что предрешит результат, утверждает эксперт. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник.

FT: европейские лидеры поссорились на саммите Макрона по Украине

Источник: AP 2024

На экстренной встрече в Париже возник конфликт из-за отправки войск на Украину. Германия, Италия, Польша и Испания выступили против отправки своих вооруженных сил.

Guardian: в Киеве заявили, что не отвергали сделку США по ресурсам

Источник: AP 2024

Украина не отвергла предложение США по сделке о редкоземельных металлах и ожидает ее подписания. Вице-премьер Ольга Стефанишина подтвердила, что сделка остается предметом обсуждения.

FT: в Европе начали считать США противником

Источник: AP 2024

Высокопоставленный немецкий дипломат признал США врагом после речи вице-президента Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. Он заявил, что это было прямое нападение на европейскую демократию и что Европа теперь чувствует себя одинокой.

China Daily: Китай призывает к «инклюзивным» переговорам по Украине

Источник: РИА "Новости"

Представитель Китая при ООН выразил поддержку достигнутому консенсусу США и России по мирным переговорам. Он подчеркнул, что для достижения мира необходимы усилия всех вовлеченных сторон, включая Европу.