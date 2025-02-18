Последние зарубежные новости за 18 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

CNN раскрыл, что ждет Украину во время мирных переговоров
Украине предстоит участвовать в мирных переговорах, следуя правилам России, что предрешит результат, утверждает эксперт. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник.
FT: европейские лидеры поссорились на саммите Макрона по Украине
На экстренной встрече в Париже возник конфликт из-за отправки войск на Украину. Германия, Италия, Польша и Испания выступили против отправки своих вооруженных сил.
Guardian: в Киеве заявили, что не отвергали сделку США по ресурсам
Украина не отвергла предложение США по сделке о редкоземельных металлах и ожидает ее подписания. Вице-премьер Ольга Стефанишина подтвердила, что сделка остается предметом обсуждения.
FT: в Европе начали считать США противником
Высокопоставленный немецкий дипломат признал США врагом после речи вице-президента Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. Он заявил, что это было прямое нападение на европейскую демократию и что Европа теперь чувствует себя одинокой.