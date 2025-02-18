Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию на фоне переговоров России и США

«Саудовская Аравия и Турция — это два значимых региональных центра силы. Для Эрдогана очень важно не упустить инициативу. В этом контексте он и предпринимает шаги, чтобы убедить всех, что именно через Турцию нужно решать украинский кризис. Для этого у него есть разнообразные рычаги давления на Киев: вспомним про зерновую сделку, также военно-техническое сотрудничество и так далее», — отметил эксперт в беседе с «Абзацем».