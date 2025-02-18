Путин рассказал о работе властей Курской области по вопросу помощи жителям

«Александр Сергеевич (Хинштейн врио губернатора Курской области — ред.) в ходе встречи с людьми поставил вопрос о том, чтобы помочь людям дополнительно. Имею ввиду то сложное положение, в котором они оказались. Я просил и исполняющего обязанности губернатора и правительство подготовить и внести соответствующие предложения. Антон Германович (Силуанов министр финансов РФ — ред.) знаю, что с минфином работали областные власти, о чем договорились?», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.