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Путин рассказал о работе властей Курской области по вопросу помощи жителям

Путин: власти Курской области прорабатывали вопрос доппомощи жителям приграничья.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что власти Курской области прорабатывали с министерством финансов РФ вопрос оказания дополнительной поддержки жителям курского приграничья.

«Александр Сергеевич (Хинштейн врио губернатора Курской области — ред.) в ходе встречи с людьми поставил вопрос о том, чтобы помочь людям дополнительно. Имею ввиду то сложное положение, в котором они оказались. Я просил и исполняющего обязанности губернатора и правительство подготовить и внести соответствующие предложения. Антон Германович (Силуанов министр финансов РФ — ред.) знаю, что с минфином работали областные власти, о чем договорились?», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

Путин Владимир