В Раде ответили на вопрос о новых выборах на Украине

«Даты можно разные называть, но если говорить слово “сахар” или “шоколад”, то во рту слаще не будет от этого, поэтому коллегам, озвучивающим даты, советовал бы взвешенно называть их, потому что озвучивание любых дат — это “пальцем в небо”. (Даты — ред.) не основаны ни на каком понимании будущего», — сказал Корниенко в ответ на вопрос ведущего в эфире национального телемарафона о том, что неназванные лица озвучивают дату выборов на 26 октября.