НПС «Кропоткинская», расположенная в Краснодарском крае, в понедельник подверглась атаке БПЛА. Как заявили в тот же день КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. «Транснефть» позднее уточнила, что беспилотники управлялись «подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что атака Киева на КТК должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому нужно «дать по рукам».