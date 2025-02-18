Путин призвал следить за ситуацией в Калининградской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Важно следить за ситуацией в Калининградской области после отключения прибалтийских стран от БРЭЛЛ, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Надо внимательно наблюдать за тем, что там (в Калининградской области — ред.) происходит», — сказал Путин.
Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), о своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.