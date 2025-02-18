Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал следить за ситуацией в Калининградской области

Путин: важно следить за Калининградской областью после отключения стран от БРЭЛЛ.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Важно следить за ситуацией в Калининградской области после отключения прибалтийских стран от БРЭЛЛ, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Надо внимательно наблюдать за тем, что там (в Калининградской области — ред.) происходит», — сказал Путин.

Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), о своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.

Путин Владимир