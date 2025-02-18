Путин рассказал о поставках СПГ для Калининградской области

«Только что я с руководством “Газпрома” это обсуждал. У них там все заряжено, при необходимости можно поставлять и СПГ в нужном объеме. Все в рабочем состоянии, все работает, все отлично», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи.