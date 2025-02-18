Путин рассказал о поставках СПГ для Калининградской области

«Только что я с руководством “Газпрома” это обсуждал. У них там все заряжено, при необходимости можно поставлять и СПГ в нужном объеме. Все в рабочем состоянии, все работает, все отлично», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи.
Ранее энергосистема Калининградской области перешла на работу в автономном режиме в связи с выходом стран Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). В Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС) сообщали, что выход стран Балтии из международного электрического кольца БРЭЛЛ не повлиял на надежность совместной работы энергосистем России и Белоруссии и функционирование энергосистемы Калининградской области.