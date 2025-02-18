Лавров: США предлагали ввести мораторий на удары по энергообъектам РФ и Украины

«Атмосфера прошедшей встречи напоминает 80-е годы. Тогда в стране было ощущение, что великие державы договариваются о новом этапе сотрудничества. У сторонних наблюдателей сейчас может возникнуть примерно такое же ощущение, потому что решения, которые сегодня обсуждались, подразумевают, что две стороны начинают свои отношения сначала. Но за прошедшие 40 лет Россия прошла огромный путь в понимании своего места и значения в мире. И это значение не должно быть умалено», — сказал Гусев.