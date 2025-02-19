В администрации Перми полностью поменяется состав отдела туризма

Причины ухода Юлия Анохина не назвала. Экс-начальник отметила, что ее отдел добился многого. «Мы проработали в команде три с половиной года. Очень много сделано, сейчас внутренний туризм развивается стремительно. Наш опыт и результаты ждут новых проектов», — сказала госпожа Анохина.