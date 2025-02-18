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Матвиенко прибыла в Эфиопию с официальным визитом

Председатель Совета Федерации встретится с высшим руководством страны и с председателями обеих палат эфиопского парламента.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

АДДИС-АБЕБА, 18 февраля. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко прибыла с официальным трехдневным визитом в Аддис-Абебу.

Как передает корреспондент ТАСС, спецборт председателя СФ приземлился в международном аэропорту Боле. Делегацию Совфеда с российской стороны встретил посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин, с эфиопской стороны — председатель Совета Федерации Эфиопии Агеньеху Тешагер.

«Мы нацелены на продолжение парламентского сотрудничества. Лидеры наших стран поддерживают постоянный контакт, доверительный, содержательный диалог. Они определили повестку российско-эфиопских отношений на ближайшую перспективу. Я думаю, что мы по парламентской линии должны создать все условия, чтобы все договоренности выполнялись», — сказала Матвиенко, слова которой приводит пресс-служба.

Как ранее отметили в пресс-службе, в состав делегации вошли сенаторы, а также представители 14 министерств и ведомств, крупных компаний и научных организаций. В программе визита — встречи Матвиенко с высшим руководством страны и с председателями обеих палат эфиопского парламента. Спикер СФ также примет участие в торжественной церемонии открытия многофункциональной информационной редакции Sputnik.

Матвиенко Валентина