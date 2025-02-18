Матвиенко прибыла в Эфиопию с официальным визитом

Как ранее отметили в пресс-службе, в состав делегации вошли сенаторы, а также представители 14 министерств и ведомств, крупных компаний и научных организаций. В программе визита — встречи Матвиенко с высшим руководством страны и с председателями обеих палат эфиопского парламента. Спикер СФ также примет участие в торжественной церемонии открытия многофункциональной информационной редакции Sputnik.