Путин поручил заранее предусмотреть поддержку курского приграничья

«Нужно предусмотреть оказание поддержки со стороны правительства в реализации вопросов, связанных с комплексом восстановления социальных объектов, дорог, другой инфраструктуры, в том числе транспортной, промышленной, сельхозпредприятий, оказать поддержку бизнесу пострадавшему и так далее. Основные параметры этой программы должны быть подготовлены в ближайшее время, чтобы мы понимали, что должны будем делать по отдельным направлениям после того, как будут созданы необходимые условия с точки зрения обеспечения безопасности», — сказал глава государства.