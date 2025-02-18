Путин поручил заранее предусмотреть поддержку курского приграничья

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ должно заранее предусмотреть поддержку для восстановления курского приграничья, в том числе создать меры поддержки пострадавшему бизнесу.
Президент во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
«Нужно предусмотреть оказание поддержки со стороны правительства в реализации вопросов, связанных с комплексом восстановления социальных объектов, дорог, другой инфраструктуры, в том числе транспортной, промышленной, сельхозпредприятий, оказать поддержку бизнесу пострадавшему и так далее. Основные параметры этой программы должны быть подготовлены в ближайшее время, чтобы мы понимали, что должны будем делать по отдельным направлениям после того, как будут созданы необходимые условия с точки зрения обеспечения безопасности», — сказал глава государства.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.