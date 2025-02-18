Путин поручил принять меры, чтобы бедные регионы не остались без печатной прессы

«Но мы с вами говорим о социально значимых изданиях. Они не носят ярко выраженного регионального характера. Они социально значимые для всей страны. Поэтому для регионов с хорошей бюджетной обеспеченностью — понятно. Но если это касается регионов со слабой бюджетной обеспеченностью, то здесь дело в конце концов сведется к тому, что они либо тарифы будут задирать до небес, либо распространение этих социально значимых изданий просто прекратится», — предупредил глава государства.