Путин поручил принять меры, чтобы бедные регионы не остались без печатной прессы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минцифры, Минфину и другим профильным ведомствам еще раз проработать подход к тарифам на распространение социально значимых печатных изданий, чтобы не навредить доставке прессы в бедных регионах.
Речь об этом зашла на совещании с кабмином. Глава Минцифры Максут Шадаев доложил, что со следующего полугодия такие издания будут доставляться по новому тарифу. Предполагается, что стоимость вырастет вдвое, потому что сейчас она не является экономически обоснованной.
«Я прошу вас вместе с коллегами из правительства, с Минфином еще раз посмотреть, — отреагировал Путин, выслушав доклад. — Посмотреть на те регионы, которые без федеральной помощи просто не смогут донести до читателей эти издания».
Президент считает, что в целом подход Минцифры «понятный, правильный».
«Но мы с вами говорим о социально значимых изданиях. Они не носят ярко выраженного регионального характера. Они социально значимые для всей страны. Поэтому для регионов с хорошей бюджетной обеспеченностью — понятно. Но если это касается регионов со слабой бюджетной обеспеченностью, то здесь дело в конце концов сведется к тому, что они либо тарифы будут задирать до небес, либо распространение этих социально значимых изданий просто прекратится», — предупредил глава государства.