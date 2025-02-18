Калининградская область не почувствовала отключения от БРЭЛЛ, заявил Новак

«Наши потребители не почувствовали отделения прибалтийских стран. Энергосистема работает в штатном режиме. Население, объекты промышленности, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства надежно обеспечиваются поставками электроэнергии. Ценовые последствия отсутствуют», — сказал он.
«Надежная работа энергосистемы российского эксклава — результат реализованного “Интер РАО”, “Россетями” и “Системным оператором” комплекса организационных и технических шагов по новому строительству и модернизации», — заявил в свою очередь Системный оператор Единой энергетической системы России в своем Telegram-канале.
Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). О своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.