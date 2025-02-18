Калининградская область не почувствовала отключения от БРЭЛЛ, заявил Новак

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Потребители энергосистемы РФ и Калининградской области не почувствовали отсоединения от БРЭЛЛ, все работает штатно, на цены это не повлияло, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.