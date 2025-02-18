Президент Путин призвал к скорейшему извлечению мазута из Черного моря

Напомним, разлив мазута произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», произошедшего в Керченском проливе в декабре 2024 года, что привело к загрязнению пляжей и вод Черного моря мазутом. В связи с этой экологической катастрофой в Краснодарском крае и Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, а в Крыму — регионального.