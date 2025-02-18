Президент Путин призвал к скорейшему извлечению мазута из Черного моря

Владимир Путин дал распоряжение ускорить поднятие мазута со дна Черного моря во время совещания с членами правительства. Он подчеркнул важность решения этой проблемы, назвав ее «миной замедленного действия». Путин отметил, что нельзя ждать, пока произойдет утечка, и нужно незамедлительно искать способы извлечения всего, что находится на морском дне.
Напомним, разлив мазута произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», произошедшего в Керченском проливе в декабре 2024 года, что привело к загрязнению пляжей и вод Черного моря мазутом. В связи с этой экологической катастрофой в Краснодарском крае и Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, а в Крыму — регионального.
Кроме того, 13 февраля Арбитражный суд Краснодарского края наложил штрафы на компании «Кама Шиппинг» и «Волгатранснефть», которые являются владельцами затонувших танкеров, за несоблюдение технических регламентов.