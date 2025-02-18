В Крыму высказались о возвращении западных брендов в Россию

«У нас есть свои производители, которых нужно беречь. Также продолжается импортозамещение. Если мы этот процесс не завершим до конца и бросим, это будет плохой исход для нас. Но и в другие крайности вдаваться не нужно. Нельзя впадать в изоляционизм, это тоже плохо», — сказал политик.
По мнению Константинова, можно позволить вернуться на российский рынок компаниям, производящим продукцию, которую в России пока не могут производить самостоятельно либо производят ее в недостаточном количестве, например, лекарства или автомобили.
Что касается, например, продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства, то ее производство в России и в том числе в Крыму благодаря импортозамещению значительно возросло и в количественном, и в качественном отношении. Поэтому снова открывать российский рынок для этих компаний не нужно, считает спикер крымского парламента.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что ряд западных компаний готовятся вернуться на российский рынок. В их числе Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius), а также Coca-Cola и McDonald’s.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в комментарии РИА Новости заявил, что иностранные компании, вероятно, смогут вернуться на российский рынок при условии, что в юридических документах при уходе прописана такая опция. Но ситуации с уходом иностранных брендов разные, простых схем возвращения не будет, подчеркнул политик.