В Крыму высказались о возвращении западных брендов в Россию

«У нас есть свои производители, которых нужно беречь. Также продолжается импортозамещение. Если мы этот процесс не завершим до конца и бросим, это будет плохой исход для нас. Но и в другие крайности вдаваться не нужно. Нельзя впадать в изоляционизм, это тоже плохо», — сказал политик.