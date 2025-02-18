В ООН приняли к сведению переговоры делегаций России и США

«Мы, очевидно, приняли к сведению сообщения о дискуссиях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами… Отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами как двумя постоянными членами Совета Безопасности очень важны», — сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.