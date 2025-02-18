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В ООН приняли к сведению переговоры делегаций России и США

В ООН приняли к сведению переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде.

Источник: © РИА Новости

ООН, 18 фев — РИА Новости. В ООН «приняли к сведению» переговоры делегаций РФ и США в Саудовской Аравии, отношения между Москвой и Вашингтоном очень важны, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.

«Мы, очевидно, приняли к сведению сообщения о дискуссиях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами… Отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами как двумя постоянными членами Совета Безопасности очень важны», — сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.

ООН
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