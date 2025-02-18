В Париже проведут вторую встречу по украинскому конфликту, передает Reuters

Макрон по итогам саммита не вышел к прессе, а премьер Польши Дональд Туск заявил журналистам, что никаких решений по Украине не было принято. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его смущают дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент не известны возможные варианты исхода мирных переговоров. Британский премьер Кир Стармер заявил, что потенциальное размещение на Украине военных стран Европы, в том числе Великобритании, должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США.