Путин обсудил энергобезопасность Калининградской области

Встреча прошла 18 февраля в формате видеоконференции в ходе рабочей поездки главы государства в Санкт-Петербург.
Вице-премьер Александр Новак доложил президенту об энергетической безопасности Калининградской области. По его словам, энергосистема самого западного региона России перешла на автономную работу, но потребители не почувствовали это. В регионе возведено четыре новые электростанции суммарной мощностью 900 МВт. Проведены новые линии электропередач, возведены подстанции. Обеспечена двукратная резервная мощность энергосистемы Калининградской области.
Путин поручил правительству внимательно следить за происходящим: «Только что с руководством Газпрома это обсуждал, там у них всё заряжено, при необходимости можно поставлять СПГ в нужном объеме. Все в рабочем состоянии, всё работает, всё отлично», — сказал глава государства.
Сейчас регион полностью обеспечен энергией, и жители и предприятия Калининградской области не ощущают никаких изменений, заверил президента вице-премьер Новак.