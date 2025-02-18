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Путин обсудил энергобезопасность Калининградской области

Алексей Беспрозванных принял участие в совещании с членами правительства России под руководством Владимира Путина — в связи с выходом Литвы, Латвии и Эстонии из линий электропередач, обеспечивающих связь единой энергосистемы России с Калининградской областью.

Источник: Янтарный край

Встреча прошла 18 февраля в формате видеоконференции в ходе рабочей поездки главы государства в Санкт-Петербург.

Вице-премьер Александр Новак доложил президенту об энергетической безопасности Калининградской области. По его словам, энергосистема самого западного региона России перешла на автономную работу, но потребители не почувствовали это. В регионе возведено четыре новые электростанции суммарной мощностью 900 МВт. Проведены новые линии электропередач, возведены подстанции. Обеспечена двукратная резервная мощность энергосистемы Калининградской области.

Путин поручил правительству внимательно следить за происходящим: «Только что с руководством Газпрома это обсуждал, там у них всё заряжено, при необходимости можно поставлять СПГ в нужном объеме. Все в рабочем состоянии, всё работает, всё отлично», — сказал глава государства.

Сейчас регион полностью обеспечен энергией, и жители и предприятия Калининградской области не ощущают никаких изменений, заверил президента вице-премьер Новак.

Путин Владимир
энергетика