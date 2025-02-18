Путин обсудил энергобезопасность Калининградской области

Путин поручил правительству внимательно следить за происходящим: «Только что с руководством Газпрома это обсуждал, там у них всё заряжено, при необходимости можно поставлять СПГ в нужном объеме. Все в рабочем состоянии, всё работает, всё отлично», — сказал глава государства.