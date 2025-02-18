Белый дом: переговоры США и РФ стали «монументальным шагом» к миру на Украине

«Это по-настоящему монументальный шаг по направлению к миру в конфликте между Россией и Украиной», — сказала она, подчеркнув, что американская администрация поддерживает контакты с украинским руководством, а также с европейскими союзниками, стремясь «услышать мнение всех сторон». «Для согласования сделки и решения проблемы необходимо говорить с обеими сторонами конфликта. Это существенный первый шаг в направлении мира», — заключила пресс-секретарь Белого дома.