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Белый дом: переговоры США и РФ стали «монументальным шагом» к миру на Украине

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Переговоры США и РФ в Эр-Рияде стали первым, но «монументальным шагом» к миру на Украине. Об этом заявила в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Источник: ТАСС

«Это по-настоящему монументальный шаг по направлению к миру в конфликте между Россией и Украиной», — сказала она, подчеркнув, что американская администрация поддерживает контакты с украинским руководством, а также с европейскими союзниками, стремясь «услышать мнение всех сторон». «Для согласования сделки и решения проблемы необходимо говорить с обеими сторонами конфликта. Это существенный первый шаг в направлении мира», — заключила пресс-секретарь Белого дома.