Очистные соображения

Дмитрий Галиханов ответил, что дорожно-эксплуатационная служба является таким же подрядчиком, как и все остальные, ее работу мэрия оценивает удовлетворительно. «Вы говорите, что в новогодние праздники были проблемы. Но давайте не будем забывать, что есть нормативные сроки после окончания снегопада, определенное время, через которое подрядчик должен провести очистку проезжей части и заездных карманов, складировать снег и в течение трех-четырех дней производить его вывоз. То есть вся работа производилась планово, мы всю эту технику видели на навигации. Также ведется отчетность, еженедельно проводятся штабы с присутствием ГИБДД, прокуратуры и всех подрядчиков, в том числе ДЭС. В целом считаю работу удовлетворительной», — отчитался замглавы Перми. Он сообщил депутатам профильного комитета, что согласно действующим нормативам с дорог первой категории снег должен вывозиться в течение трех дней после окончания снегопадов, второй категории — в течение 10 дней, третьей категории — в течение 15 дней.