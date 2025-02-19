Путин предложил иностранным партнерам КТК помочь с ремонтом станции

«Это же не российская организация, это международная организация. И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам», — отметил президент.
Владимир Путин также поручил вице-премьеру РФ Александру Новаку связаться с заинтересованными сторонами. Глава государства пообещал необходимое содействие со стороны российского правительства.
Станция «Кропоткинская» подверглась атаке семи беспилотников 17 февраля. В результате нападения пострадавших нет, угрозы разлива нефти удалось избежать, однако оборудование получило повреждения.
КТК управляет трубопроводной системой протяженностью 1,5 тыс. км от месторождений Западного Казахстана до терминала в Новороссийске. России принадлежит 24% акций консорциума, остальными владеют компании из Казахстана, США, Великобритании, Италии и других стран.