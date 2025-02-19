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Путин предложил иностранным партнерам КТК помочь с ремонтом станции

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обратился к иностранным партнерам КТК с предложением посодействовать ремонту поврежденной нефтеперекачивающей станции Кропоткинская. Он призвал зарубежных акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) поставить оборудование для восстановления объекта, атакованного БПЛА, сообщается на сайте правительства России.

Источник: пресс-служба президента РФ

«Это же не российская организация, это международная организация. И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам», — отметил президент.

Владимир Путин также поручил вице-премьеру РФ Александру Новаку связаться с заинтересованными сторонами. Глава государства пообещал необходимое содействие со стороны российского правительства.

Станция «Кропоткинская» подверглась атаке семи беспилотников 17 февраля. В результате нападения пострадавших нет, угрозы разлива нефти удалось избежать, однако оборудование получило повреждения.

КТК управляет трубопроводной системой протяженностью 1,5 тыс. км от месторождений Западного Казахстана до терминала в Новороссийске. России принадлежит 24% акций консорциума, остальными владеют компании из Казахстана, США, Великобритании, Италии и других стран.