Белоруссия и Россия обсудили совместные проекты к 80-летию Победы

Согласно ему, на встрече обсуждались совместные проекты, приуроченные к празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, вопросы совместного кинопроизводства и другие ключевые вопросы в рамках культурного сотрудничества Союзного государства в 2025 году.