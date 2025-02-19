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Белоруссия и Россия обсудили совместные проекты к 80-летию Победы

МИНСК, 18 фев — РИА Новости. Представители Белоруссии в рамках визита в Москву обсудили с министром культуры РФ Ольгой Любимовой совместные проекты, приуроченные к празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщило министерство культуры Белоруссии.

Источник: Министерство культуры Российской Федерации

Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства, 18—19 февраля проходит рабочий визит делегации министерства культуры Белоруссии в Москву.

«Сегодня в рамках визита состоялась встреча заместителя главы администрации президента Республики Беларусь Владимира Перцова, министра культуры Республики Беларусь Руслана Чернецкого с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой», — отмечается в сообщении.

Согласно ему, на встрече обсуждались совместные проекты, приуроченные к празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, вопросы совместного кинопроизводства и другие ключевые вопросы в рамках культурного сотрудничества Союзного государства в 2025 году.

«Также в ходе командировки министр культуры Республики Беларусь имел возможность ознакомиться с экспозицией Подземного музея и Московским концертным залом в парке “Зарядье” с целью изучения опыта в использовании интерактива и современных технологических решений российских коллег», — отмечается в сообщении.