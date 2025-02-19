На границе Молдовы появится Центр информации о пассажирах

«UIP не заменяет пограничный контроль, осуществляемый нашими командами, но поддерживает его, предоставляя информацию, которая может заранее указать на возможные риски. Это позволит нам более эффективно распределять ресурсы и реагировать там, где это необходимо, не беспокоя путешественников, соблюдающих правила», — уточнили в ведомстве.