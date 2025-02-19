На границе Молдовы появится Центр информации о пассажирах

В Погранполиции заявили, что центр сыграет важную роль в сборе, хранении и обработке данных реестра PNR, который будет содержать информацию, полученную от авиакомпаний.
Министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин на торжественном открытии центра заявила, что создание UIP означает повышение безопасности границ, защиты пассажиров и перелетов и при этом не несет ущерба для соблюдения основных прав и свобод.
Это подразделение будет работать с полным соблюдением международных стандартов защиты личных данных, сохраняя баланс между безопасностью и свободой.
Глава миссии Международной организации по миграции (МОМ) Руис де Азуа Эстер заявил, что реализация данного проекта знаменует собой новое начало в укреплении национальной безопасности Молдовы и поддержке международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом и трансграничными преступлениями. По его словам, МОМ поддерживает инфраструктуру UIP, предоставляя оборудование и укрепляя потенциал национальных властей.
В Погранполиции напомнили, что отдел в Международном аэропорту Кишинева является одним из важнейших пунктов пересечения государственной границы с постоянно растущим пассажиропотоком, а это требует не только строгих мер безопасности, но и более совершенной системы анализа и профилактики.
«UIP не заменяет пограничный контроль, осуществляемый нашими командами, но поддерживает его, предоставляя информацию, которая может заранее указать на возможные риски. Это позволит нам более эффективно распределять ресурсы и реагировать там, где это необходимо, не беспокоя путешественников, соблюдающих правила», — уточнили в ведомстве.
Центр UIP будет содействовать предотвращению, выявлению, расследованию и судебному преследованию террористических и транснациональных правонарушений, а также обеспечит обмен данными с аналогичными подразделениями в других странах и с Европолом в строгом соответствии с правилами защиты персональных данных.