Макрон заявил, что не планирует отправлять французских военных на Украину

Его слова передаёт La Dépêche.
«Франция не ведёт подготовку к отправке войск», — сказал политик.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия сообщила США о неприемлемости появления войск из стран НАТО на Украине.
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что не намерен отправлять военнослужащих на Украину.
Его слова передаёт La Dépêche.
«Франция не ведёт подготовку к отправке войск», — сказал политик.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия сообщила США о неприемлемости появления войск из стран НАТО на Украине.