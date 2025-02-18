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Макрон заявил, что не планирует отправлять французских военных на Украину

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что не намерен отправлять военнослужащих на Украину.

Источник: AP 2024

Его слова передаёт La Dépêche.

«Франция не ведёт подготовку к отправке войск», — сказал политик.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия сообщила США о неприемлемости появления войск из стран НАТО на Украине.

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