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Матвиенко: рано говорить о результатах переговоров РФ и США

АДДИС-АБЕБА, 18 февраля. /ТАСС/. Переговоры России и США в Саудовской Аравии являются «хорошим и позитивным сигналом», однако не следует делать преждевременных выводов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Источник: РИА "Новости"

«Начало переговоров [между РФ и США] — это очень хороший сигнал, очень позитивный сигнал. <…> Но, коллеги, не надо никаких преждевременных выводов делать. Предстоит тяжелая, непростая, сложная работа: для начала, для выяснения позиций и подходов двух стран, затем поиска приемлемых решений по тем или иным вопросам», — сказала Матвиенко журналистам.