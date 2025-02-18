Матвиенко: рано говорить о результатах переговоров РФ и США

«Начало переговоров [между РФ и США] — это очень хороший сигнал, очень позитивный сигнал. <…> Но, коллеги, не надо никаких преждевременных выводов делать. Предстоит тяжелая, непростая, сложная работа: для начала, для выяснения позиций и подходов двух стран, затем поиска приемлемых решений по тем или иным вопросам», — сказала Матвиенко журналистам.