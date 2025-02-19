Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин проведет мероприятия в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжает работу в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Официально график главы государства пока не анонсировался. При этом сегодня отмечается ровно 25 лет со дня смерти Анатолия Собчака — первого мэра Санкт-Петербурга и бывшего руководителя Владимира Путина. Они вместе работали в петербургской мэрии в 1990-е годы.

Путин называл Собчака «порядочным, цельным, очень честным» человеком, настоящим харизматическим лидером, «одним из самых ярких политиков современной России». Президент признавался, что некоторые принципы усвоил именно в мэрии Собчака.

Глава государства работает в Санкт-Петербурге со вчерашнего дня. Во вторник он провел оттуда совещание с правительством РФ, где обсуждался широкий круг тем — от помощи жителям курского приграничья до диспансеризации.

В предыдущий раз Путин приезжал в Санкт-Петербург — свой родной город — в конце января, когда отмечалась 81-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Путин Владимир