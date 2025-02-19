Путин проведет мероприятия в Петербурге

Официально график главы государства пока не анонсировался. При этом сегодня отмечается ровно 25 лет со дня смерти Анатолия Собчака — первого мэра Санкт-Петербурга и бывшего руководителя Владимира Путина. Они вместе работали в петербургской мэрии в 1990-е годы.