Путин проведет мероприятия в Петербурге

Официально график главы государства пока не анонсировался. При этом сегодня отмечается ровно 25 лет со дня смерти Анатолия Собчака — первого мэра Санкт-Петербурга и бывшего руководителя Владимира Путина. Они вместе работали в петербургской мэрии в 1990-е годы.
Путин называл Собчака «порядочным, цельным, очень честным» человеком, настоящим харизматическим лидером, «одним из самых ярких политиков современной России». Президент признавался, что некоторые принципы усвоил именно в мэрии Собчака.
Глава государства работает в Санкт-Петербурге со вчерашнего дня. Во вторник он провел оттуда совещание с правительством РФ, где обсуждался широкий круг тем — от помощи жителям курского приграничья до диспансеризации.
В предыдущий раз Путин приезжал в Санкт-Петербург — свой родной город — в конце января, когда отмечалась 81-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.