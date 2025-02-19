Макрон заявил, что Франция пока не планирует отправлять войска на Украину

Макрон также подчеркнул, что в настоящее время Франция не планирует отправлять свои войска на Украину. Он уточнил, что никогда не делал заявлений о развертывании сухопутных сил и что в данный момент страна не готовится к отправке войск на украинскую территорию. Вместо этого Франция сосредоточена на обсуждении вопросов безопасности.