Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным в подходящий момент. В интервью изданию Depeche он отметил, что, если это будет способствовать улучшению ситуации, он не против возобновить разговоры с Путиным в рамках предстоящих переговоров.
Макрон также подчеркнул, что в настоящее время Франция не планирует отправлять свои войска на Украину. Он уточнил, что никогда не делал заявлений о развертывании сухопутных сил и что в данный момент страна не готовится к отправке войск на украинскую территорию. Вместо этого Франция сосредоточена на обсуждении вопросов безопасности.
Президент добавил, что в условиях текущих международных отношений важно рассмотреть различные аспекты безопасности, и Франция продолжит работать над обеспечением гарантий в этом направлении.
Ранее во французской столице по инициативе Макрона состоялся неформальный саммит ряда лидеров европейских государств. Он был проведён на фоне переговоров президентов РФ и Соединённых Штатов. Российский парламентарий Михаил Шеремет сообщил, что французский лидер Эммануэль Макрон запустил процесс развала ЕС.