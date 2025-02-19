Новости СВО. ВС РФ освободили Ямполовку, ВСУ теснят в Константинополе, мирный план России и США, 19 февраля

Военный эксперт Юрий Подоляка пишет: «Зеленский бездарно слил подразделения в попытках перед Мюнхеном “показать стабильность и устойчивость фронта”. Более того, вчера катастрофа продолжала набирать обороты и в районе н.п. Улаклы, куда удалось прорваться части вэсэушных окруженцев. Здесь они, по сути, угодили в следующий капкан, так как наши части вчера штурмовали и это село. И полностью добили в этих боях его гарнизон. Из которого спастись удалось тоже далеко не всем. При этом командование ВСУ попыталось ввести в бой резервы, но, по словам источников с той стороны, только усилило тем самым управленческий хаос. Что привело уже к ночи боёв в Константинополе, куда в панике поспешили не только резервы, но и выжившие в боях в районе Улаклы».