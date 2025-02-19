«Бригада смертников». В каких подразделениях ВСУ Зеленский будет сжигать 18-летних новобранцев

38-я — одна из самых молодых бригад — она появилась чуть больше года назад, но при этом успела стать одним из самых потрёпанных подразделений ВСУ. Это можно понять даже по большому количеству аккаунтов ОБМП в Instagram* — все, кроме, пожалуй, одного, сейчас неактивны, а в некоторых из них успело появиться всего по несколько постов. Что случилось с их авторами — вопрос риторический.