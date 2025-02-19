Дипломат привёл в пример слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила о необходимости достижения «мира через силу», и главы евродипломатии Каи Каллас, что подчеркнула важность перераспределения ресурсов ЕС для продолжения военных действий в Незалежной. Также он напомнил о недавней антироссийской резолюции в ГА ООН, за которой тоже стоит Брюссель.