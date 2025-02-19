Дипломат привёл в пример слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила о необходимости достижения «мира через силу», и главы евродипломатии Каи Каллас, что подчеркнула важность перераспределения ресурсов ЕС для продолжения военных действий в Незалежной. Также он напомнил о недавней антироссийской резолюции в ГА ООН, за которой тоже стоит Брюссель.
«Конференция по безопасности наглядно показала, что Евросоюз однозначно выступает в пользу дальнейшей эскалации украинского конфликта», — уверен Логвинов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комплексное урегулирование конфликта на Украине невозможно выполнить без рассмотрения вопросов безопасности Европы. Он также отметил тенденцию мировой политики к переговорам.