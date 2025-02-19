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Матвиенко словами «хороший сигнал» оценила успешные переговоры России и США

Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии внушают оптимизм, но не стоит спешить с выводами. Такого мнения придерживается председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Источник: Life.ru

«Начало переговоров [между РФ и США] — это очень хороший сигнал, очень позитивный сигнал. Но, коллеги, не надо никаких преждевременных выводов делать», — подчеркнула она.

По словам Матвиенко, двум державам ещё предстоит проделать колоссальную работу, чтобы выяснить окончательные позиции и подходы к решению сложившейся ситуации на Украины.

Напомним, что делегации России и США встретились в Эр-Рияде 18 февраля. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал переговоры с американскими дипломатами полезными. На фоне успешных контактов представителей Москвы и Вашингтона Владимир Зеленский даже отменил визит в Саудовскую Аравию.