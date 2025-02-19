Трамп: Россия в состоянии очень быстро уничтожить города Украины

«Многие города заняты, здания разрушены, это выглядит как место массового сноса… Я имею в виду очень много городов. Они не разрушили Киев, поскольку, я полагаю, они не хотят пускать по нему слишком много ракет. Киев разрушен на 20%, если бы они хотели разрушить его на 100%, они бы сделали это, возможно, очень быстро. Но у вас есть города, которые полностью разрушены», — сказал Дональд Трамп.