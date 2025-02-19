Накануне визита Матвиенко в Эфиопию Путин попросил передать привет премьеру

Матвиенко подчеркнула, что Эфиопия является ключевым партнером России на африканском континенте, а двусторонние отношения имеют прочную историческую основу. Она выразила восхищение глубиной и искренностью рассуждений премьер-министра, отметив, что в ходе переговоров обсуждался широкий круг вопросов — не только двустороннего сотрудничества, но и международной политики. По ее мнению, стороны проявили взаимную заинтересованность в укреплении и расширении партнерства.