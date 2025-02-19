Накануне визита Матвиенко в Эфиопию Путин попросил передать привет премьеру

Перед визитом в Эфиопию председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила предстоящую поездку с президентом России Владимиром Путиным.
По ее словам, российский лидер попросил передать теплые приветствия премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али.
По итогам встречи с главой эфиопского правительства Матвиенко отметила, что между лидерами двух стран сложились доверительные и открытые отношения. Премьер-министр Эфиопии, в свою очередь, охарактеризовал Путина как выдающегося мирового лидера и назвал его братом.
Матвиенко подчеркнула, что Эфиопия является ключевым партнером России на африканском континенте, а двусторонние отношения имеют прочную историческую основу. Она выразила восхищение глубиной и искренностью рассуждений премьер-министра, отметив, что в ходе переговоров обсуждался широкий круг вопросов — не только двустороннего сотрудничества, но и международной политики. По ее мнению, стороны проявили взаимную заинтересованность в укреплении и расширении партнерства.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский завершил свой визит в Анкару и покинул турецкую столицу после переговоров с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.