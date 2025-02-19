Рубио провел разговор с главами МИД Франции, Италии, Британии и Германии

Госсекретарь США Марко Рубио, после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде, провел переговоры с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, а также с министрами иностранных дел Франции, Великобритании, Италии и Германии. Об этом во вторник сообщило французское министерство иностранных дел.