Госсекретарь США Марко Рубио, после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде, провел переговоры с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, а также с министрами иностранных дел Франции, Великобритании, Италии и Германии. Об этом во вторник сообщило французское министерство иностранных дел.
В ходе обсуждения они затронули детали встречи Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая состоялась в тот же день в Саудовской Аравии.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также принял участие в этом диалоге, который стал важной частью взаимодействия между западными странами и Россией. Участники встречи обменялись мнениями о текущей международной ситуации и обсудили возможные пути дальнейшего сотрудничества в условиях растущей напряженности.
Коммюнике, опубликованное на сайте французского МИД, подчеркивает значимость таких встреч для поддержания диалога между странами и поиска решений по актуальным вопросам международной повестки. Участники встречи выразили заинтересованность в продолжении обсуждений и укреплении связей между государствами в условиях сложной геополитической обстановки.
Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио сообщил, что западные страны будут вынуждены отменить антироссийские санции в случае урегулирования конфликта на Украине.