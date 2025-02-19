Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио провел разговор с главами МИД Франции, Италии, Британии и Германии

Участники встречи выразили заинтересованность в продолжении обсуждений и укреплении связей между государствами.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио, после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде, провел переговоры с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, а также с министрами иностранных дел Франции, Великобритании, Италии и Германии. Об этом во вторник сообщило французское министерство иностранных дел.

В ходе обсуждения они затронули детали встречи Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая состоялась в тот же день в Саудовской Аравии.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также принял участие в этом диалоге, который стал важной частью взаимодействия между западными странами и Россией. Участники встречи обменялись мнениями о текущей международной ситуации и обсудили возможные пути дальнейшего сотрудничества в условиях растущей напряженности.

Коммюнике, опубликованное на сайте французского МИД, подчеркивает значимость таких встреч для поддержания диалога между странами и поиска решений по актуальным вопросам международной повестки. Участники встречи выразили заинтересованность в продолжении обсуждений и укреплении связей между государствами в условиях сложной геополитической обстановки.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио сообщил, что западные страны будут вынуждены отменить антироссийские санции в случае урегулирования конфликта на Украине.