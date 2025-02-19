В Британии заявили о нехватке солдат для отправки их на Украину

Он подчеркнул, что для выполнения поставленных задач потребуется задействовать все имеющиеся силы на постоянной основе, что делает невозможным значительное воздействие на ситуацию в Украине. Он заявил, что армия просто не обладает достаточными ресурсами для выполнения этой задачи.