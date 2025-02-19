В Британии заявили о нехватке солдат для отправки их на Украину

Бывший глава Генерального штаба вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс выразил сомнения в способности страны отправить свои войска на Украину для обеспечения ее безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности страны ввести свои войска в случае необходимости, однако впоследствии уточнил, что такое размещение должно быть поддержано гарантиями безопасности со стороны США.
Ричардс отметил, что общая численность британской армии составляет около 72 тысяч человек, но только 45−50 тысяч из них готовы к развертыванию.
Он подчеркнул, что для выполнения поставленных задач потребуется задействовать все имеющиеся силы на постоянной основе, что делает невозможным значительное воздействие на ситуацию в Украине. Он заявил, что армия просто не обладает достаточными ресурсами для выполнения этой задачи.
Ранее сообщалось, что европейские государства изучают возможность развернуть на украинской территории 25−30 тысяч солдат. Речь идёт о военнослужащих, которые станут «демонстрировать силу».