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Глава МИД Жоли заявила, что Канада категорически против вступления РФ в G7

Она уточнила, что обсуждала эту тему со своими европейскими коллегами.

Источник: Аргументы и факты

Канадские власти категорически против возвращения России в состав Группы семи (G7). Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время онлайн-брифинга из Брюсселя.

По ее словам, в ходе обсуждения этой темы с европейскими коллегами она четко дала понять, что Канада не поддерживает такую инициативу.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп критиковал решение о выходе России из G8, которое было принято в 2014 году после присоединения Крыма. Он выразил мнение, что это было ошибкой, и отметил, что приветствовал бы возвращение Москвы в клуб ведущих мировых экономик. Россия была частью «восьмерки» с 1997 года, однако после ее исключения объединение вновь функционирует в формате G7, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

В свою очередь директор по научной работе клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов сообщил, что президент США Дональд Трамп ошибается, думая, что Россия стремиться вернуться в объединение стран «Большой семерки», для РФ — это пройденный этап.