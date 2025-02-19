Глава МИД Жоли заявила, что Канада категорически против вступления РФ в G7

Канадские власти категорически против возвращения России в состав Группы семи (G7). Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время онлайн-брифинга из Брюсселя.
По ее словам, в ходе обсуждения этой темы с европейскими коллегами она четко дала понять, что Канада не поддерживает такую инициативу.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп критиковал решение о выходе России из G8, которое было принято в 2014 году после присоединения Крыма. Он выразил мнение, что это было ошибкой, и отметил, что приветствовал бы возвращение Москвы в клуб ведущих мировых экономик. Россия была частью «восьмерки» с 1997 года, однако после ее исключения объединение вновь функционирует в формате G7, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
В свою очередь директор по научной работе клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов сообщил, что президент США Дональд Трамп ошибается, думая, что Россия стремиться вернуться в объединение стран «Большой семерки», для РФ — это пройденный этап.