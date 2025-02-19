Американский президент Дональд Трамп положительно оценил итоги переговоров между США и Россией, прошедших в Эр-Рияде.
По его словам, эти обсуждения укрепили его уверенность в возможности достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что Москва проявляет заинтересованность в поиске решения.
Выступая на пресс-конференции, глава Белого дома выразил разочарование тем, что Киев за последние три года так и не воспользовался возможностями для мирного урегулирования. Он отметил, что украинские власти сейчас недовольны отсутствием приглашения на переговоры, однако у них было достаточно времени для диалога. По его мнению, конфликт мог быть разрешен ранее, причем без территориальных потерь для Украины, если бы переговоры вел даже не самый опытный дипломат.
Трамп считает, что при грамотном подходе можно было заключить соглашение, которое позволило бы избежать разрушений, человеческих жертв и уничтожения городов. Кроме того, он выразил мнение, что Россия обладает возможностями для полного разрушения украинских городов, включая Киев, но не стремится к этому. По его словам, если бы Москва действительно хотела осуществить такие действия, они могли бы быть реализованы в короткие сроки, однако этого не происходит.
Ранее стало известно, что премьер-министр Франции Франсуа Байру обеспокоен из-за «немыслимого альянса» Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.