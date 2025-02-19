Выступая на пресс-конференции, глава Белого дома выразил разочарование тем, что Киев за последние три года так и не воспользовался возможностями для мирного урегулирования. Он отметил, что украинские власти сейчас недовольны отсутствием приглашения на переговоры, однако у них было достаточно времени для диалога. По его мнению, конфликт мог быть разрешен ранее, причем без территориальных потерь для Украины, если бы переговоры вел даже не самый опытный дипломат.