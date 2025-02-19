Минск одобрил проект соглашения с Москвой по защите прав потребителей

«Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации по обеспечению равных прав потребителей в качестве основы для проведения переговоров» , — говорится в документе.
Правительство Белоруссии также постановило уполномочить министерство антимонопольного регулирования и торговли на проведение переговоров по проекту соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
В феврале в Минске сообщили, что проект белорусско-российского соглашения по обеспечению равных прав потребителей находится в высокой степени готовности. По данным пресс-службы министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии, эта тема обсуждалась в ходе рабочей встречи главы МАРТ Артура Карповича с главой Роспотребнадзора Анной Поповой в формате видео-конференц-связи.
Отмечалось, что проектом соглашения предусматривается определение взаимодействие сторон, а также создание Совета Союзного государства по защите прав потребителей, в которые будут включены представители МАРТ, Роспотребнадзора, общественных объединений потребителей сторон.