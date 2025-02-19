Минск одобрил проект соглашения с Москвой по защите прав потребителей

Правительство Белоруссии также постановило уполномочить министерство антимонопольного регулирования и торговли на проведение переговоров по проекту соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.