Армия Израиля нанесла авиаудар по югу Сирии

Израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по территории южной Сирии, сообщает армейская пресс-служба.
Целью атаки стали вооружения, которые использовались сирийскими военными во времена бывшего президента Башара Асада.
По данным израильской стороны, удар был нанесен по объектам в районе Саасы. Однако подробности о типе уничтоженного вооружения не раскрываются. Представители армии подчеркнули, что Израиль намерен и дальше предпринимать действия для устранения любых угроз безопасности страны.
Ранее один из лидеров террористической группировки «Аль-Каида»* был ликвидирован в результате американского авиаудара в Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация.