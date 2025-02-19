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Армия Израиля нанесла авиаудар по югу Сирии

Военные не уточнили, какого рода вооружения подверглись удару.

Израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по территории южной Сирии, сообщает армейская пресс-служба.

Целью атаки стали вооружения, которые использовались сирийскими военными во времена бывшего президента Башара Асада.

По данным израильской стороны, удар был нанесен по объектам в районе Саасы. Однако подробности о типе уничтоженного вооружения не раскрываются. Представители армии подчеркнули, что Израиль намерен и дальше предпринимать действия для устранения любых угроз безопасности страны.

Ранее один из лидеров террористической группировки «Аль-Каида»* был ликвидирован в результате американского авиаудара в Сирии.

* Запрещенная в России террористическая организация.