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Трамп назвал условие для подключения Украины к мирным переговорам, и оно не понравится Зеленскому

Украине следует провести выборы, если она стремится занять место за столом переговоров по мирному урегулированию конфликта. Об этом в резиденции Мар-а-Лаго заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер намекнул, что Владимир Зеленский не может отстаивать интересы Незалежной из-за своей непопулярности.

Источник: Life.ru

«Где же лидер на Украине? Я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения упал до 4%. Страна разорвана в клочья, большинство городов разрушены», — заявил республиканец.

Если Украина рассчитывает на участие в переговорах, её граждане должны настоять на президентских выборах, подчеркнул Трамп. Он добавил, что не пытается говорить языком России, а выражает собственную точку зрения.

Ранее Зеленский заявил о недопустимости проведения выборов в Незалежной из-за военного положения. По его словам, сами украинцы солидарны с таким решением и «не хотят о них говорить» до «победы» над Россией.