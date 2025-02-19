Трамп назвал условие для подключения Украины к мирным переговорам, и оно не понравится Зеленскому

Украине следует провести выборы, если она стремится занять место за столом переговоров по мирному урегулированию конфликта. Об этом в резиденции Мар-а-Лаго заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер намекнул, что Владимир Зеленский не может отстаивать интересы Незалежной из-за своей непопулярности.