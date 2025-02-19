Трамп заявил, что американских военных не будет на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку идее ввода европейских военных на Украину, однако подчеркнул, что американские войска не будут направлены в этот регион.
В беседе с журналистами он отметил, что полностью одобряет решение европейских стран, если они решат отправить свои силы на Украину. При этом Трамп ясно дал понять, что США не планируют отправлять своих военнослужащих, так как страна находится слишком далеко от Украины.
Трамп также отметил, что не видит необходимости в сокращении американского военного присутствия в Европе для достижения мира на Украине. Он заявил, что никто не обращался с просьбой о выводе войск, и, по его мнению, это не является необходимым шагом.
Ранее на парижском саммите ЕС по Украине среди европейских лидеров возникли серьезные разногласия относительно возможного развертывания миротворческого контингента в стране. Против развертывания миротворческих сил выступили Германия, Италия, Польша и Испания.